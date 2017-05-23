Atatürk ve din

Atatürk’ü dinle ve dindarlıkla bağdaştırmak istemeyenlerin sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Özellikle kör bir laiklik tanımının peşinden gidenler, Atatürk’ün dinle alakası olmayan bir kişi olduğunu ve kurduğu laik devletle de bunu perçinlemek istediğini vurgularlar.
Bu önemli soruyu Rahmetli Attila İlhan’a da sordum. “Atatürk’ün dinle alakası yok muydu? Dinden, diyanetten uzak mıydı?”
2002 yılında Meltem TV’de de yayınlanan ve “Attila İlhan’la Sohbet/Batının Maskesi Düşüyor” adlı kitabıma da koyduğum cevapta şunları söylüyordu Üstad:
“Mustafa Kemal Paşa’nın bütün metinlerinin yayınlanması lazım geliyordu, çok şükür onu bir yayınevi akıl etti. Çünkü daha evvel yayınlananlar eksik. Kırpmışlar. Mustafa kemal Paşa, CHP’yi kuracağız diye gitmiş dolaşmış bütün Anadolu’yu gezdiği her yerde de bütün insanları çağırıyor. Bu insanlara “ne isterseniz sorun” diyor.
Şimdi o kadar enteresan ki, o metinleri okuduğunuz zaman şuna şaşırıyorsunuz; Mustafa Kemal Paşa’ya soruların büyük ekseriyeti -halk inanmış olduğu için- dinle ilgili geliyor. Sorular soruyorlar. Hayretler içinde gördüm ki Mustafa Kemal Paşa dini konuları çok iyi biliyor. Hepsine gereğince cevabı veriyor, hepsini tatmin ediyor. Buna mukabil bunların önceden yayınlanmış olan kısımlarında o bölümler hep çıkarılmış! Yok!
Sanki o sorular sorulmamış, Gazi o cevapları vermemiş gibi. Ancak yeni çalışmalarla, yani mesela Balıkesir çalışması. Balıkesir çalışmasının daha evvel çıkmış olan metni Gazi’nin söylev ve demeçlerindedir. Yanlış hatırlamıyorsam 6-7 sayfalık bir metindir. Bunun tamamını sonra bastılar. O çıkan metne baktığım zaman dehşet içinde kaldım. 70 küsur sayfalık söz etmiş Mustafa Kemal Paşa, 7 sayfasını seçmişler!
Onların canının istediği gibi, Gazi’nin söylediği gibi değil! Peki, 70 sayfayı nereden buldular diyeceksin. İcat mı ettiler? Dehşet verici bir şey. Aslında o zaman gazeteciler Mustafa Kemal Paşa ile beraber dolaşıyorlar. Ne söylerlerse sitoneyle tutuyorlar ve bunların hepsi gazetelerde yayınlanıyor.
Dönemin gazetelerinde bunlar çarşaf çarşaf var.
Fakat sonraki rejim bunların hiçbirini yayınlamıyor. Yayınladığı zaman da çok azını yayınlıyor.
Onun için yakın tarihimizi yeniden ele almak zorundayız. Gazinin bütün söyledikleri yeniden gözden geçirilmek zorundadır. Ve bunların inkılâp tarihi diye okutulan kitaplarda yer alması zarurettir. Çocuklara yanlış bir Mustafa Kemal öğretiyoruz, yanlış bir İstiklal Savaşı öğretiyoruz. Yanlış bir Türkiye Cumhuriyeti öğretiyoruz.” (M. Bayraktar, Attila İlhan’la Sohbet, Sf. 48-49,Asya Şafak Yayınları)
Attila İlhan’ın verdiği bilgilerden anlıyoruz ki, Atatürk, Anadolu’yu karış karış gezmiş, vatandaşla sohbet etmiş, her gittiği yerde vatandaş kendisine dini konularda sorular sormuş ve sorulan bütün dini konulara “dini bilgilerin (fıkıh, tefsir, İslam tarihi vb) gerektirdiği şekilde” cevap vermiş.
Yani vatandaşla din sohbetleri yapmış!
Balıkesir hutbesinin irat edildiği gün tam 70 sayfa konuşmuş Mustafa Kemal. Ama yayınlanan kısım 7 sayfa!
Kim işlemiş bu cinayeti.
Cumhuriyet Halk Partisi!
CHP yönetimi maalesef ‘yeni bir Türkiye ve yeni bir devlet anlayışı oluşturacağız’ diyerek, Gazi’nin halkla yaptığı din sohbetlerini yok saymış.
Atatürk’ü dinden soyutlamış.
Bugün CHP yönetimin dini konularda yaptığı fahiş söylem ve bilgi hatalarının hiç birini Mustafa Kemal’de göremeyiz.
Attila İlhan’ın deyimiyle “çocuklarımıza yanlış bir Atatürk öğrettik” ve bu yanlışın acı faturasını Atatürk’e düşman bir zümrenin meydana gelmesiyle ödüyoruz. Allah’tan bu YANLIŞI düzeltmek için tarihi bir misyon üstlenen, Atatürk’ün ve ailesinin dindar bir aile olduğunu, kendisinin dinle barışık bir hayat yaşadığını yılmadan usanmadan anlatan Haydar Baş gibi DOĞRU insanlar var.