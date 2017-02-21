Atatürk Yunan mıydı?

Referandum sürecinde şimdi de Atatürk tartışması başladı. Sanki Atatürk’ün etnik kimliği oylanacakmış gibi, bir delikanlı çıktı “Atatürk Yunandı” diye ortalığı karıştırdı.
Delikanlımız(!), tezini şu görüşe dayandırıyor: “Birinin babasının ve kendisinin doğum yeri Selanik ise Selaniklidir. Kimse Türk, Atatürk demesin. Orijinali Yunan yani, net... Benzemiyor Türk'e…”
Allah’tan, mensup olduğu parti anında ihraç etti bu delikanlıyı.
Delikanlı, diyorum zira kanının deli gibi aktığı bir çağda kendisi, hatta biraz fazlaca delice aktığı için Atatürk’e dil uzatarak meşhur olmak istemiş olmalı.
Cahillik diz boyu olunca, 1881’de Selanik’in bugünkü Anadolu toprakları gibi mesela Burdur gibi, mesela Antalya gibi Türkiye toprakları olduğunu unutunca ve dolayısıyla Selanik’te doğan, yaşayan on binlerce Türk oğlu Türk’ün olduğunu bilemekten aciz olunca, Selanik’te doğdu diye Atatürk’e Yunan diyen cehalet örnekleri karşımıza çıkıyor.
Atatürk’ün 15. yüzyıldan itibaren incelenen soy kütüğüne göre öz be öz Türk olduğunda tarihçilerin ittifakı var. Aksi olsaydı inanın Yunan gizli servisi, Atatürk’ün soyuyla ilgili arşiv belgelerini şimdiye dek çoktan servis etmişti.
Bir insan Bulgaristan’da doğdu diye Bulgar, Selanik’te doğdu diye Yunan olmaz.
Selanik’te doğdular diye Rifai tarikatının lideri Kenan Rifai, Rize’den Selanik’e göçen Fincioğularından Binbaşı İbrahim Kadir Bey’in oğlu ünlü yazar Aka Gündüz, Kurtuluş Savaşı’nın ünlü generali Refet Bele, İzmir’i işgal eden Yunan işgal kuvvetlerine ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin de Yunan mıydı?
Ya da Selanik’te doğdu diye vatansever şair Nazım Hikmet, Arapça kaleme aldığı Sahaiful Ahbar isimli kitabın da yazarı, Tarihçi Müneccimbaşı Ahmet Dede, liyakat muharebe madalyası sahibi Hasan Tahsin Uzer, 2. Abdulhamid’in sadrazamlarından Halil Rifat Paşa da Yunan asıllı mıydı?
Selanik’e doğmak Yunan olmak anlamına gelmez a delikanlı!
Tam tersine böyle dersen Yunan menfaatlerine hizmet edersin.
Boş ver insanların soyunu sopunu a delikanlı.
Bak ne diyor Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu::
“İnatla girmeyin soy sop faslına
Kurtsa kurt, itse it döner aslına
Rum ülkelerinde Oğuz nesline
Peygamber kavlince öz verilmeli.”
Yani a delikanlı demem o ki, Selanik’te doğan Atatürk ve daha on binlerce kişi özbe öz Türk’ü ve Müslümandı.
Bugün Gazi’nin bize armağan ettiği son Türk devletini konuşman gerekirken ve de evimizde O’nun talimatıyla Elmalılı Hamdi Yazır’ın yazdığı Kuran Mealini ve Tefsiri okumamızın hikmetini dile getirmen gerekirken boş ver ‘boş işleri’ a delikanlı!
Kendisi Yunan olduğunu ifade ediyor ,Kimse Türk Milletinin aklından ve kalbinden ATATÜRK ü sökemez.