Atatürk’ün annesine, babasına, evlatlıklarına, inancına saldırarak prim yapmaya çalışan ahlaksızlar, ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, “yelin, kayadan bir şey koparamadığını” görmenin çıldırmışlığını yaşıyorlar.
Dün de yazdık, Atatürk’ün annesi hakkındaki iddiaların hepsi, Yunan ve İngiliz gizli servislerinin ortak operasyonuna dayanıyor. Bu iddiaları ortaya atanlar güya Osmanlı hayranlığı içindeler ama savundukları görüş ile Osmanlı'ya da hakaret ediyorlar.
Sormak lazım; Koskoca şeriat devleti olan, kılı kırk yaran, büyük bir istihbarat ağına sahip olan Osmanlı Devleti, orduya alacağı subayın annesi-babası hakkında ahlaki yönden bilgi sahibi olamayacak kadar çapsız mıydı?!
Sürekli olarak Atatürk’ün annesinin namusuna dil uzatanlar, emin olun ki en büyük namussuzluğu yaşıyorlar ve onun dini inancı ile uğraşanlar, cami avlusunda ofisleri olmasına rağmen camide namaza gitmeyecek kadar inanç problemi içindeler.
Yıllar önce Atatürk’ün Selanik’ten kapı komşusu olan bir ailenin torununa yaptığım ziyareti aktarmak istiyorum:
Pakize Hanım, İstanbul Fındıkzade’de mütevazı bir evde oturuyor. Annesi Saime Hanım Selanik’te, Atatürk’ün komşusu idi. Evleri bir birine çok yakındı. Balkan Savaşlarında Türkiye’ye göç etmişlerdi.
Pakize Hanım’ın evine eşimle ziyarete gittiğimde, iki gözü iki çeşme bir halde Atatürk’ün ailesine atılan iftiralardan duyduğu rahatsızlığı anlattı.
“Muharrem Bey”, dedi “Annem, Zübeyda Hanım’la çok iyi arkadaştı. Sürekli evlerine girer çıkardı. Komşulukları çok güzeldi. Annem derdi ki ‘Kızım, Zübeyda Hanım, evde sürekli Kuran okurdu. Sürekli, ibadet halinde idi. Ne zaman evine gitsek onu Kuran okurken bulurduk. O kadarki onun evine Kuran evi’ derdik.
Şimdi ise böylesine dindar bir anneye en ahlaksız iftiraları atıyorlar. Ben bunları bizzat annemden duydum. Böylesine dindar ve Kuran aşığı bir anneye ve onu evladına dil uzatanlarda hiç mi hayâ yok, hiç mi Allah korkusu yok?”
Evet, Pakize Hanım, bu adamlarda maalesef hayâ da yok, Allah korkusu da yok.
Sorun da buradan kaynaklanıyor zaten.
Pakize Hanım’ın bu hüzünlü ve tarihe ışık tutacak hatıraları, Meltem TV’de de yayınlandı.
Pakize Hanım hala sağ ve Fındıkzade’de oturuyor. Trafik kazasında kaybettiği oğlunun derin acısından çok Atatürk’ün annesine atılan bu iftiranın onu yaraladığını söylerken gözleri dolu doluydu.
Ne diyelim, bu iftiraları atanların Allah topunun belasını versin.
gerçekleri söylemek adaleti savunmaktır. tebrikler