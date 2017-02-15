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Atatürk’ün Ortadoğu politikası

Muharrem Bayraktar
Türkiye

Muharrem Bayraktar

mbayraktar@yenimesaj.com.tr

15 Şubat 2017, 00:00

 Yıllar süren bağımsızlık savaşı ve yeni Türk devletinin kuruluşu sonrası, Atatürk’ün Ortadoğu konusunda ortaya koyduğu dış politika, bugün yaşadığımız pek çok olayın çözümüne de ışık tutacak boyuttadır. Atatürk, bir zamanlar hâkimiyetimiz altında olan bölgelere karşı, emperyalist ülkelerin emellerine de set çekmek amacıyla dostluk, kardeşlik ve işbirliği çerçevesinde ilişkiler geliştirmiştir.
Atatürk’ün Ortadoğu’da hayata geçirdiği en önemli dış politika uygulaması olan  Sadabad Paktı, İran’daki Sadabad Sarayı’nda 8 Temmuz 1937’de Türkiye ile İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanmıştır. 
Bombay Cronicle’de yayınlanan ve Atatürk’e atfedilen 27 Temmuz 1937 tarihli bir haberde; Atatürk, Batının Ortadoğu’daki emperyalist emellerine karşı olduğunu şu sözlerle ifade etmiştir:
“…Avrupa bu mukaddes yerlere temellük etmek için yapacağı ilk adımda bütün İslam âleminin ayaklanıp icraata geçeceğinden şüphemiz yoktur…” 
İran Şahı Rıza Şah, antlaşma üzerine Atatürk’e geçtiği telgrafta; “İmzacı devletler sizin emperyalistlere karşı açtığınız mücadele sayesinde var olmuşlardır; bu sonucu, size ve Türk milletine borçluyuz” demişti.  
Anlaşmaya imza atan devletlerin iyi komşuluk ilişkileri içinde bir birlerine olan saygılarını ve dostluklarını ortaya koyan şu maddeler, bugün bile Ortadoğu’da yaşanan sorunların nasıl çözüleceği noktasında önemli ipuçları veriyor.

Madde 1: Taraflar, birbirlerinin içişlerine her türlü müdahaleden mutlak surette uzak duracak siyaset izlemeyi taahhüt ederler.
Madde 2: Taraflar, ortak sınırların tecavüzden korunmasına riayet etmeyi taahhüt ederler.
Madde 3: Taraflar  ortak çıkarlarını ilgilendiren uluslararası nitelikte her türlü anlaşmazlıkta birbirleri ile istişarede bulunmak hususunda mutabıktırlar.
Madde 4: Taraflardan her biri, diğeri muvacehesinde, hiçbir halde, gerek münferiden gerek bir veya daha fazla diğer devletle birlikte, diğer âkidlerden birine karşı hiçbir taarruz hareketinde bulunmamayı taahhüt eder. 

Atatürk’e göre komşu ülkelerle barış ve huzur içinde yaşamak, ülke huzurunun da, bölge huzurunun da, emperyalizmin bölgeye yönelik yayılmacı politikalarını önlemenin de tek yolu.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredatla ilgili internet üzerinden vatandaşların görüşlerinin alındığı anketine, 175 bin cevap geldi ve bunlardan 50 bini Atatürk’e daha fazla yer verilmesi talebinde bulunuyor.  
Sanırım Milli Eğitim Bakanlığı bu talep doğrultusunda bir düzenleme yapma ihtiyacı hissedecek.
Vatandaşın bu talebinin arkasında kuru kuruya bir Atatürk hayranlığı değil, Atatürk’ün köklü dış politikasının uzun yıllar ülkeye getirdiği barış ve istikrarı çok iyi görmesinin de payı var.
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elif 2017-02-15 10:58:46

teşekkürler

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