Bahçeli’nin önünde el öpme kuyruğu

TBMM’deki 27 dönem yemin töreninde hiç alışık olmadığımız görüntüler yaşandı. İYİ Parti’li milletvekilleri Devlet Bahçeli’nin önünde adeta el öpme kuyruğuna girdi.
Koray Aydın hadi neyse, Bahçeli’nin elini sıktı sadece.
Ama İYİ Parti İstanbul milletvekili Hayati Arkaz, Bahçeli’nin yanına geldi ve huşu içinde eğilerek elini öptü.
Ardından herkesin çok şaşırdığı bir olay daha oldu, İYİ Parti İzmir Milletvekili Musavat Dervişoğlu, Bahçel’inin yanına geldi ve o da elini öptü.
Müsavat Dervişoğlu deyip geçmeyin, MHP’de iken Bahçe’liye kazan kaldıranların başında geliyor. MHP’de kongre yapılması ve liderin değişmesi için yıllarca mücadele etti. Yüzlerce delege imza toplayıp olağanüstü kongre için Ankara’ya koştuğunda en önde Dervişoğlu vardı. Eski Ülkü Ocakları Başkanı, MHP İzmir İl Başkanı ve Türkeş’in has adamıydı.
Bahçeli’ye 'defolup gideceksiniz' diye haykıran oydu.
Bahçeli'nin başkanlık sistemi için Erdoğan’la yaptığı anlaşma üzerine “Parlamenter sistemden yanayız ama Erdoğan ne derse onu yaparız ve bu tezgâha da halkı alet ederiz demeye getiriyorlar… En büyük rakibinin emellerine ve hedeflerine hizmet etmeye yönelik hamlelere bilgelik değil, siyasi ayakçılık denir!..” diye konuşan da o idi.
Meclis’e geldiğinde ise Bahçeli’yi görür görmez elinden öpen de yine o oldu!
Yahu bu siyaseti ve siyasetçileri bir türlü anlayamıyorum: Bu kadar keskin bir mücadele verdiğiniz bir kişiyi görür görmez neden elini öpersiniz?
Bunun adı BİAT değil de nedir?
Hiç kimse 'saygıdan el öptüler' diye gevelemesin.
Madem el öpecektiniz, “Niye bunca mücadeleyi verip, yapılanlar siyasi alçaklık deyip, başka parti kurup onca savaşa imza attınız?”
Mecliste bunun benzeri olay pek vaki değil.
Geçmişte de siyasetin duayenleri olan rahmetli Demirel’in, Ecevit’in partilerinden istifa edip başka partilere geçen vekiller oldu ama hiç biri, eski genel başkanlarını görünce koşar adım elini öpmedi.
Devlet Bahçeli haklı olarak keyif alıyor bu el öpme olaylarından, neticede MHP’den kopan bir gurubun nihayetinde kendisine biatinin izlerini görüyor.
İyi de bütün bu olup bitenler nasıl bir oyundur?
Daha kaç İYİ Parti’li Meclis’te el öpme törenlerinin parçası olacak?
Daha açık söyleyeyim, İYİ Parti bir proje miydi?
Ve bu proje kime aitti?
Bir taraftan İYİ Parti cenahından gelen “AKP’nin koalisyon teklifine açığız” çağrılarına, diğer taraftan Bahçeli’nin önündeki el öpme kuyruklarına bakınca ve de Meral Hanım’ın bunca suskunluğuna bakınca 'projenin mahiyeti ve boyutu konusunda' kafam hayli karışıyor.
Bahçeli’nin önünde el öpme kuyruğu
TBMM’deki 27 dönem yemin töreninde hiç alışık olmadığımız görüntüler yaşandı. İYİ Parti’li milletvekilleri Devlet Bahçeli’nin önünde adeta el öpme kuyruğuna girdi.