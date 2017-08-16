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Çok bile vermişler…

Prof. Dr. Haydar Baş

Prof. Dr. Haydar Baş

editor@yenimesaj.com.tr

16 Ağustos 2017, 00:00

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Memurların ve memur emeklilerinin hükümetle yürüttüğü zam pazarlığından yine hüsran çıktı.

Memur–Sen’in, taban aylığa 75 TL net zam ve en fazla yüzde 10+8 bir artış talep ettiği düşünüldüğünde, hükümetin tavrı çok normaldir.

Bizim dilimizde, ağlamayan çocuğa meme vermezler diye güzel bir sözümüz vardır.

Türk–İş’in açıklamalarında Mayıs ayına göre yoksulluk sınırının 4 bin 979 TL’ye; açlık sınırının bin 529 TL’ye baliğ olduğu bir ortamda siz sürünen, adeta sadece nefes alıp vermeye yetecek maaşlara ve zam oranlarına baştan rıza gösterirseniz muhatabınızın da size sunacağı bu kadardır.

Disk Genel-İş Ege Bölge eski Başkanı dostum Sayın Mehmet Dinç, DİSK Genel Başkanı Sayın Kani Beko’yu, geçtiğimiz yıllarda bir basın toplantısında Bağımsız Türkiye Partisi saflarına davet etmiş; “iş, aş isteniyor, işçiye memura sahip çıkılması hedefleniyorsa, bu partide el ele verilmeli” diye bir çağrıda bulunmuştu.

Sendika temsilcileri arkalarındaki binlerce insanın güvenine layık hareket etmeye mecburlar.

Üç kuruş için çıkılan pazarlıklarda, hükümetle görüşmeye gerek yok kartları çıkartmak, açlığı çözmeye yetmez.

Biz burada hükümet kanadında zerre kusur görmüyoruz. Zira hiçbir zaman bugünkü tekliflerinden ileri bir adım için söz vermediler. Verseler de yapabilmelerine imkân bulunmamakta…

Gelir getiren kamu kurumlarını özelleştiren, yer altı kaynaklarını devlet eliyle işletmek yerine yabancılara maden ruhsatı adı altında peşkeş çeken iktidarın elinde vergilerden başka gelir kalemi kalmamıştır.

Yani memura, işçiye, emekliye kaşıkla verdiğini kepçe ile geri almaya mecburdur ve onu yapmaktadır.

Oysa Bağımsız Türkiye Partisi’nin parti programına aldığı Milli Ekonomi Modeli’nin bugün Rusya meclisinde kanunlaşarak uygulandığını sağır sultanın bile duyduğu bir ortamda, bu modele sahip çıkıp kendine ve etrafındaki üyelerinin haklarına sahip çıkmamak ne ile izah edilebilir?

Sendikalar kapitalizmin işçiyi, memuru ezen dişleri arasından onları kurtarmak için kurulmuşsa, başkanlarının izlediği yol yanlıştır.

120’yi aşkın ülkede kuralları hayata geçen, BRICS ülkeleri olan Hindistan, Rusya, Brezilya, Çin ve Güney Afrika düşünüldüğünde sadece buralardaki 4 milyar insanın peşinden gittiği Milli Ekonomi Modeli, batan kapitalizmin karşısında dünyanın tek kurtuluş modeli kabul edilmektedir.

Kimse bu modelin Türkiye’de uygulanmamasından doğan mesuliyetten kurtulamaz.

Partili partisiz sendika başkanlarının ve temsilcilerinin vazifelerini icra edeceği yer Bağımsız Türkiye Partisi’dir.

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Cemal 3 hafta önce

Bu isci memur amir Dunyada 4 milyar insanin Milli Ekonomi modeli ve Prf Dr Haydar Bas hocadan istifade ettigini hicmi gõrmezler bilmezler. Bõyle surunmeye razi olurlar.

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ali kemal şimşek 3 hafta önce

kesinlikle doğru kimsenin bir modeli yok sizden başka

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H. Hasanbabaoğlu 3 hafta önce

Asgari ücretin işverene ek yük getirmeden 5000₺ vereceğini matematiği ile ortaya koyan Prof. Dr. Haydar Baş'a sırt çevirdik. Onun için ne memurun,işçinin ne de emeklinin ağlamaya hakkı yok. Akılsız başın ceremesini ayaklar çekermiş.

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cemal 3 hafta önce

Milli Ekonomi Modeli Prf Dr Haydar Bas bey Dünyanin gözünü gönlünü acti. Artik papaz maltus hirsizlarin isi zor.

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Bülent YILDIRIM 3 hafta önce

Gelecekler..Hemde tipis tipis..Cünkü baska cikar yol yok..Ama olan uyuyan vatandasa(!) olacak...

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Reşat Öz 3 hafta önce

Milli Ekonomi Modelinin uygulandığı ülkelerde çalışan işçi memur ve emeklileri ne alıyor. Çare üretmek yok. Bu tu kaka, ben daha iyiyim. Bu sözlerle insanlarımız yıllardır sömürülüyor. Siyaset düşmanlık sanatı olmamalıdır.

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talebe 3 hafta önce

Allah razı olsun hocam taşı gediğine koymuşsunuz yine.

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Hakan Candan 3 hafta önce

Zam yerine tenzilat yapsınlar. Müstihaktır.

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