Dinden uzaklaşan toplum

Ramazan ayında nerdeyse bütün televizyon kanalları dini yayın yapıyor. Hem iftarda hem sahurda, yüzlerce hoca ekranlarda boy gösteriyor. Bazıları, anlattıkları dini bilgilerden çok aldıkları transfer paralarıyla gündeme geliyor. Haber kanalları bile dini yayın yapmaya başladı.
E tabi biz, dini yayınlardan rahatsız olacak değiliz.
Ama “Yıllardan beri süren bu dini yayın bombardımanının toplumda ne gibi karşılığı var, bu yayınlar toplumun inancını nasıl etkiliyor, daha inançlı, daha ahlaklı, daha ibadet ehli bir toplum mu oluyoruz?” sorularına da cevap vermek lazım.
Öyle ya yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkeyiz.
Bunun için de bir anket şirketinin yaptırdığı ankete bakalım dedim. Toplumun inanç haritasını çıkaran MAK Danışmanlık’ın anketine baktım ama baktıkça sarsıldım.
Biraz da siz sarsılın:
“Allah’ın varlığına inanıyor musunuz?” sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 86.
Yanlış duymadınız, yüzde 86!
Yüzde 4’ü açıkça “inanmıyorum” diyor, yüzde 6’sı ‘deizm’e yakın olduğunu ifade eden görüşler bildiriyor, yüzde 4 ise ‘kararsız’ şıkkını işaretliyor.
Allah’a inanmayanlar tavan yapmış, deizm tavan yapmış, yahu Allah’a inanmak konusunda ‘kararsızım’ diyen yüzde 4 var toplumda!
Hatırlatalım ekranlar din adamı kaynıyor!
Meleklere inanıyor musunuz sorusuna 'evet' diyenlerin oranı yüzde 75.
‘İnanmıyorum' diyenler yüzde 15, ‘kararsızım’ diyenler yüzde 10.
Total olarak meleklere inanmayan yüzde 25’lik bir kitle var.
Kararsız yüzde 10!
Bu cevaba göre Allah’a inanıyorum diyenler arasında da ‘meleklere inanmayanlar’ olduğu anlaşılıyor.
Kuran’ın vahiyle geldiğine inananların oranı SADECE YÜZDE 76.
Öldükten sonra dirilmeye yani ahirete inandığını söyleyenlerin oranı SADECE
YÜZDE 73!
Karasızlar yüzde 8!
Toplumun inanç profiline yönelik fotoğrafın bir parçası bu.
Bir zamanlar yüzde 99’u Müslüman olan bir millet, nasıl oluyor da “yüzde 86 oranından Allah’a inanıyorum’ deme düzeyine inmiş.
Müslümanlar nasıl oluyor da “Meleklere, ahirete inanmıyor?”
Nasıl oluyor da ‘kararsızım’ şıkkını işaretliyor.
İmanın şartlarında kararsızlık mı olur?
Yahu bir Müslüman “Allaha inanıyor musun” sorusu sorulunca ‘kararsızım/cevap yok’ şıkkını işaretler mi?
Gazze’yi, Şam’ı, Musul’u, Myanmar’ı, Somali’yi kurtarma sevdasında düştük ama kendi insanımız kaybettik.
Ekranlara doldurduğumuz Ramazan hocaları habire konuşuyor ama ‘imanımızı kaybettik.’
İnanç meselesinde açıkça görüş beyan etmemiz gerekirken bile ‘kararsız’ kalarak izanımızı kaybettik.
Bu fotoğrafı önümüze koyup “Nereye gidiyoruz?” diye soramayacak kadar irfanımızı kaybettik.
Ama çok şükür, borsa tavan yaptı, faiz ve banka kaynaklı hareketlenmelerle borsa şaha kalktı!
Sevinin bakalım!
Bir toplumun iman tablosu bu kadar vahim bir hal almışsa ve siz hala ‘seviniyorsanız’, sevinin bakalım!