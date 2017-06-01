Hizmet hareketi korunup kollanırken!

AKP İstanbul milletvekili Mehmet Metiner, FETÖ’nün hizmet hareketinden terör hareketine dönüşümünü şöyle anlattı bir televizyon kanalında:
“Biz koruyup kollarken bir hizmet hareketiydi. Sonradan FETÖ oldu.”
Mehmet Metiner’e “Siz koruyup kolladığınız için böyle palazlanıp, devletin altını oyacak güce ulaşmadılar mı?” diye soran olmadığı için böyle “metin” bir şekilde konuşabiliyor.
Biz de aklımızla alay eden bu açıklamalar için “Ya sabır!” çekiyoruz.
“Biz koruyup kollarken” dediğine göre koruma kollamanın bırakıldığı tarih 17-25 Aralık operasyonlarının yapıldığı 2014 tarihi olsa gerek. Metiner’in açıklamalarından yola çıkarsak; O tarihten sonra cemaati koruma-kollamayı bıraktılar ve bir anda öfkelenen cemaat 2 yıl içinde yani 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü ile “terör örgütü” haline geldi.
İki yılda oldu bunlar!
Oysa bugün gerek istihbarat raporları, gerek emniyetteki dosyalar, gerek devam eden 15 Temmuz Darbe girişimi mahkeme tutanakları FETÖ’nün en az 20 yıldan beri devlet içinde, devletten aldığı destekle, devletin altını oyacak güce ulaştığını gösteriyor.
Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral’ın “FETÖ’nün devlet içindeki yapılanmasını anlatan ve bu örgütün adım adım devleti ele geçirmeye yönelik bir yapılanmaya gittiğine dair hazırladığı raporun tarihi 1999!
Ankara DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel’in Gülen hakkında terör örgütü üyeliği ve liderliğinden açtığı davanın tarihi 2000!
Söyleyelim de taşı gediğine koyalım:
Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in “Bunlar dinin ve devletin altını oymaya çalışıyorlar” dediği tarih 1997.
Yargının, emniyetin, Haydar Hoca’nın yaptığı uyarıları görmezden gelip, kulak tıkayıp “O tarihte bunlar hizmet hareketiydi” derseniz FETÖ ile mücadelede inandırıcılığınızı kaybedersiniz.
Kaldı ki FETÖ hareketinin hizmet hareketi olarak vasıflandırıldığı dönemde de bu millete ve bu devlete değil Vatikan’a hizmet ediyordu.
İslam’a değil Misyonerliğe hizmet ediyordu.
Vatikan’a gidip, Papa’nın huzurunda “Biz sizin misyonunuzun parçasıyız” demek Vatikan’a hizmet etmenin gereği değil miydi?
Mübarek Ramazan ayında iftar sofralarında papazlara dua yaptırarak “bir farz ibadeti” küfre giden çizgiye atmak Vatikan’a hizmet etmenin gereği değil miydi?
Dershanelerindeki, kolejlerindeki öğrencileri katar katar kilise ziyaretine getirmek Vatikan’a hizmet etmenin gereği değil miydi?
“Hz. Muhammed’e inanmayanlar da cennetliktir” derken, “Kelime-i Tevhid’in birinci kısmını söyleyip ikinci kısmını yani “Muhammet O’nun kulu ve Resulüdür” kısmını söylemeyenlerin de felaha erdiğini iddia etmeleri Vatikan’a hizmet etmenin gereği değil miydi?
Müslüman kızları Hıristiyan’la evlendirirken, yurt dışındaki “hizmet okullarında domuz eti kullanırken” bütün bunları Vatikan’a hizmet etmenin gereği olarak yapmadılar mı?
Sayın Metiner, Aksiyon dergisinin kapağına “Dünya İsa’yı bekliyor” diye manşet attıklarında da mı anlamadınız bunların Vatikan’ın hizmetinde olduklarını?
O kapağın yapıldığı tarih 2003 idi.
Tevhid dini yerine Teslis dini ihdas etmek amacıyla 20 yıldan beri din üzerinde yüzlerce operasyon yaptıklarında, bütün bunları Vatikan’a bağlı bir hizmet hareketi icra etmediler mi?
Devlete, dine, itikada böyle büyük darbeler vurulurken ve bu darbe süreci en az 18 yıla yayılırken “Biz koruyup kollarken hizmet hareketiydiler” demek gerçekleri kamufle etmekten, yürekleri yaralamaktan başka ne işe yarar?
FETÖ’nün “hizmet” kavramını kavrayamayanların bu yapıyla mücadele etmesi çok zor.
Koruyup kollamanızın bedelini bütün millet ödüyor.