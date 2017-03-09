İsrail ve ‘mücahit’ dostluğu

Bu konuda en son geçen hafta Golan Tepleri’nde yaralanan ÖSO savaşçılarının tedavi edildiğine dair Arap basınında haberler çıktı. İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon ise geçen yıl yaptığı açıklamada “Golan Tepeleri’ndeki muhaliflerle aramızda yazılı olmayan bir anlaşma var. Gerektiğinde onlara yardım ediyoruz” dediğini hatırlatalım.
Suriye’de çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçılarının İsrail’deki değişik hastanelerde tedaviye alınırken çekilen fotoğrafları sık sık yayınlanıyor.
İlk olarak 2014 yılında Reuters’in yayımladığı bir fotoğrafta, İsrail askerleri yaralı bir ÖSO savaşçısını sedye ile İsrail’in kuzeyinde bulunan Hayfa kentindeki Rambam Hastanesi’ne taşıyordu.
Dikkat!
Sedyeyi taşıyan “İsrail askerleri”, yaralı olanlar “Suriye’de çatışmalarda yaralanan mücahitler!”
Reuters’ın diğer bir fotoğrafında ise iki sağlık görevlisinin bir ÖSO savaşçısı ile ilgilendiği görülüyor. Ajansın haberinde fotoğrafların Rambam Hastanesi sözcüsünden aldığını belirtiliyor.
Yani İsrail hükümeti “Suriye’deki cihatçı gruplara” yaptığı yardımın bütün dünya tarafından duyulmasını istiyor.
İsrail tarafından tedavi edilen bu yaralı savaşçılar, tedavi edildikten sonra yeniden Suriye’deki savaş bölgelerine gönderiliyor.
İsrail’i açıkça savaşın tarafı yapan bu eylem, uluslararası hukukun da ihlali anlamına geliyor.
Hatta daha vahim bir detayı, yine 2014 Şubat ayında İsrail basınına yansıyan başka bir haberden verelim: “Tel Aviv yönetimi, Golan Tepeleri merkezi ya da Kunaytra sınır kapısı yakınlarına Suriyeli ‘mülteciler’ için sahra hastanesi açacak.”
Oysa o bölgede pek mülteci yok. Amaç, yaralı mücahitleri daha hızlı ve etkin bir şekilde tedavi edip savaş bölgesine göndermek.
İsrail’in Suriye’deki ‘muhalif gruplara’ desteğinin boyutu, Birleşmiş Milletlerin raporunda bile var.
Birleşmiş Milletler’in tarafsız bölgeleri gözlemleyen kuruluşu UNDOF’un (United Nations Disengagement Observer Force) raporuna göre, İsrail sadece ülkeye sığınan yaralı Suriyeli sivilleri tedavi etmiyor, Esad’a karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu’na da (ÖSO) askeri ve lojistik destekler veriyor.
İsrail-Suriye sınırında bulunan tarafsız bölgeyi gözlemleyen UNDOF’un raporlarına göre, İsrailli yetkililer ile Suriyeli isyancılar arasındaki ilişkiler hayli artmış durumda.
Sıkı durun, bu haberi veren gazete ise Türkiye’de Yahudi cemaati için çıkan Şalom gazetesi. Şalom’un aktardığı habere göre raporda, İsrail’in sadece sivil yaralıları hastanelerinde tedavi etmediği, İsrail’den Suriye bölgesine içeriği bilinmeyen malzemeler sevk edildiği ifade ediliyor.
İsrail’in tedavi ettiği Suriyeli sayısının 1000’i bulduğu (bunun kaçı savaşçı belli değil) belirtiliyor.
Demem o ki;
Habire Filistinli Müslüman katleden İsrail’in, Suriye’deki ‘mücahitlere’ kucak açması ve İslam camiasının bu ‘filmi seyretmesi’ hayli manidar.
Menbiç’in dört yanını saran ABD askerlerinin, hayallerindeki Kürt devletini ilan edip, bu bölgeyi Büyük İsrail Projesi için Tel Aviv’e hediye etmeyi düşünmesi acaba bu planın bir parçasıdır desem, acaba “ İsrail hastanelerinde tedavi edilen mücahitler” ne derler?
Küçük düşünenler, küçük hesaplar yapanlar ve küçük düşündüğünün farkına varmayanlar, bir gün Haç’ın, bir gün Siyon’un emrine girerler ve daima kaybederler.