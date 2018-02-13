MHP nereye?

MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi anlamaya çalışıp, bir türlü anlayamayanlardan biriyim. Bir muhalefet partisi olarak iktidarı uyarması gerekirken, iktidarın yaptığı her şeye boyun eğen, rıza gösteren, tasdik eden bir siyasi anlayışı Türk milliyetçiliğinin hangi kitabından okumuş bilemiyoruz.
AKP ile kurduğu ittifakı “Bütün yaptıklarımızı ülkenin bekası için yaptık” diye açıklıyor ama aslında ülkenin değil partisinin bekasının söz konusu olduğu aşikâr.
Baksanıza ittifak görüşmelerinin ana konusu ülkenin bekası değil, “MHP’nin hangi formülle Meclis’e gireceğinin hesabının yapıldığı” görüşmeler olarak karşımıza çıkıyor.
AKP ile MHP arasındaki bütün görüşmelerin ana teması bu: Ortak liste yapılacak, herkes kendi partisine oy verecek, MHP baraj altı kalsa bile ittifakın aldığı toplam oy baz alınacağı için Bahçeli’nin bahçesi ‘vekillerle’ dolacak!
Ülke bekası mı, parti bekası mı?
Türk askeri Afrin’de savaşırken Bahçeli’nin hamaset dolu nutukları “Gerekirse ben de Afrin’e giderim” demekten ibaret. Hatırlıyoruz, daha önce de Telafer’de IŞİD vahşeti yaşanırken “5000 bozkurt Telafer’e gitmek için bekliyor” demişti ama Telafer’i Bahçeli’nin bozkurtları değil, hükümetin ‘katil’ dediği Şii Haşdi Şabi güçleri kurtarmıştı.
Milliyetçi Hareket Partisi, iktidarın her dediğini, her yaptığını tasdik makamı mıdır?
Türk milliyetçisi olmakla övünen Bahçeli, “Öcalan ile siyasi ilişki kurulmalıdır” diyen AKP’li Mehmet Uçum’la, “Öcalan’ın liderliği devlet için bir şanstır” diyen AKP’li Galip Ensarioğlu’yla, “Öcalan, bölgenin reel politiğini sağlıklı değerlendiriyor” diyen AKP’li Sadullah Ergin’le, “Şu anda binlerce Türk, Öcalan’ın mesajıyla duygulanıyor” diyen AKP’li Abdurrahim Boynukalın’la, “Öcalan, Ortadoğu’da Türkiye’nin önünü açıyor” diyen AKP’li Yiğit Bulut’la, “Sayın Öcalan demeyi, Öcalan posterleri taşımayı suç olmaktan çıkardık” diyen AKP’li Bülent Arınç’la, “Öcalan, Türkiye’nin demokrasisine katkı sağlıyor” diye AKP’li Mehmet Metiner’le,
“PKK, bir terör örgütü değildir” diyen AKP’li Orhan Miroğlu ile,
“Öcalan ile direkt görüşüyoruz” diyen AKP’li Beşir Atalay ile
Türk milliyetçiliği adına ve ülke menfaati adına nasıl bir ittifak kuracak?
Sahi Sayın Bahçeli, “bu zevat ile nasıl el ele, kol kola ülkenin birlik ve beraberliği adına el ele kol kola yürüyeceksiniz? Hükümet kendi içinde, PKK’ya böyle gülücükler dağıtan sürüyle ismi tasfiye etse ya da yollarını ayırsa hani yine anlarım da “herkes yerli yerinde” duruyor iken, üstelik Türk askeri Afrin’de PKK’ya karşı onlarca şehit vermişken Bahçeli’nin “Öcalan, bölgenin reel politiğini iyi değerlendiriyor” diyenlerle ittifakının Türk milliyetçiliğinin hangi kodlarında yazılı olduğunu merak ediyorum.
Bahçeli’nin, ülkenin ekonomik sorunlarına dair en küçük bir çözümü yok.
Bahçeli’nin Esad’la kavga eder hale geldiğimizden beri perişan olan Ortadoğu politikamıza yönelik en küçük bir çözümü yok.
Bahçeli’nin milli eğitim sistemine yönelik bir çözümü yok. Bahçeli’nin,“düşmanlarla dolu” dış politikamızın bu kötü sarmaldan kurtulmasına yönelik bir çözümü yok. Bahçeli’nin Türk tarımının saman ithal etme noktasına neden geldiğine dair bir çözümü yok. Ama her halükarda “Meclis’e girmeye” yönelik çok güzel çözümleri var.
Yeni dönem Türk milliyetçiliği hayırlı olsun!
MHP nereye?
MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi anlamaya çalışıp, bir türlü anlayamayanlardan biriyim. Bir muhalefet partisi olarak iktidarı uyarması gerekirken, iktidarın yaptığı her şeye boyun eğen, rıza gösteren, tasdik eden bir siyasi anlayışı Türk milliyetçiliğinin hangi kitabından okumuş bilemiyoruz.