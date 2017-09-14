Mossad’ın imamları

Yıllar önce bu köşede Suriye iç savaşına derinlemesine elini sokan akademik kılıklı bir Yahudi ajanından bahsetmiştim. Adı Nir Boms. 18 Mayıs 2013 tarihli yazımda Nir Boms hakkında ayrıntılı bilgi verdim.
Yediot Ahronot gazetesinde köşe yazarı, Terörle Mücadele Uluslararası Politika Enstitüsü’nde araştırmacı, (ICT) ve Barışın Etkisini Gözlemleme Merkezi üyesi.
Nir Boms; Avustralya, Bulgaristan, İngiltere, Macaristan, Polonya, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler’de Ortadoğu, terörizm, İslam ve demokrasi konularında öğretmenlik yaptı ve dersler verdi.
Suriye ve İran’da Sivil Toplumun Yaratılmasında Bilgi Teknolojisinin Etkisi üzerine doktora tezini hazırladı. Nir Boms İsrail ordusunda iletişim memuru olarak görev yaptı ve teğmen rütbesine sahip.
Nir Boms, yazıyı yazdığım tarihte Suriye’deki muhalefeti koordine etme görevini yürütüyordu!
Suriye’deki bütün muhalif gruplarla yakın irtibatı vardı. İsrail Kanal 10 televizyonu bu kişiyle yaptığı mülakatta İsrail kanalı Boms’u tanıtırken, “Suriye’deki rejim karşıtı liderlerle gizli bağlantılar kuran kişi” diyordu.
Aynı TV kanalı “Boms’un Hayfa Üniversitesi’ndeki yüksek lisans tezinde de İsrail’in düşmanı olan ülkelerdeki rejimlerin devrilmesiyle” ilgili olduğu bilgisini de ilave etti.
Nir Boms, muhabirin “Sizin Beşşar Esad rejiminin devrilmesiyle ilgili yaptığınız faaliyetlerle ilgili olarak birçok haber yer alıyoruz. Bu konuda sizin görüşünüz ne?” şeklindeki sorusuna ‘Siyonist Düşünürlerin Taahhütleri’ adlı kitabına işaret ederek “Bu kitap sizin bütün sorularınıza cevap veriyor” diye cevap verdi.
Bu yazıyı yayınladıktan sonra birçok Siyonist sitede hakkımda karalama kampanyası başlatılmıştı.
Oysa bizim derdimiz çok netti:
Suriye iç savaşının her safhasına müdahil olan Siyonizmin parmağının izini sürüyorduk. Nir Boms gibi görevi “İsrail düşmanı rejimlerin devrilmesi olan” bir kişiyi mercek altına almak doğaldı.
Kendilerini cihatçı olarak tanıtan İslamcı grupların çoğuyla İsrail’in irtibatı olması çok ilginçti.
Alın size son dakika bilgisi:
Libya’nın Bingazi şehrinde bir camide görev yapan selefi-Sünni imam Ebu Hafs’ın davranışlarından şüphelenen polis onu takibe alıyor. Bağlantılarını tespit edince de gözaltına alıyor. Mısır’da yayınlanan El Ahram gazetesinin haberine göre “sakalıyla, cüppesiyle Müslümanların önüne geçip onlara namaz kıldıran Ebu Hafs aslında Benyamin Efraima adında bir MOSSAD ajanı!”
Libya güvenlik güçleri bu MOSSAD ajanı imamı sorguya alıyor ve görüyorlar ki “Ebu Hafs, İsrail vatandaşı, MOSSAD’ın görevlisi ve Bingazi bölgesinden IŞİD’e eleman topluyor.
Ebu Hafs’ın daha önce de çeşitli Arap ve İslam ülkelerinde Mossad için faaliyetlerde bulunmuş. Daha sonra IŞİD’e sızmış ve onlar için eleman toplamaya başlamış.
Suriye’de, Yemen’de, Libya’da, Irak’ta, Afganistan’da ve diğer birçok İslam coğrafyasında BOP adı altında yaşanan rezillikleri daha net anlamda çok önemli bir haber MOSSAD’ın imamı!
Yakında bu MOSSAD imamının sorgusunun ayrıntıları ortaya çıkınca Suriye’de sözüm ona Allah için savaşan bu sözde mücahitlerin ne kadarının direkt İsrail’e bağlı olduğu hakkında daha net bilgiler vereceğiz.
Yine bu köşedeki yazılarımda defalarca İsrail ordusunun Esad’a karşı savaşan ‘mücahit!’ gruplara verdiği gıda, lojistik, sağlık desteğiyle ilgili birçok detaya yer vermiştim.
Ama Müslümanlar bize değil, “Suriye ile savaş caizdir” diyen cahillere inandılar, onların kuru hamasetleriyle Ortadoğu’yu kana buladılar, Müslüman kanı içenleri alkışladılar, şimdi ise imamlarının koynundan bir bir “Siyon yıldızları” çıkmaya başladı!
Ortadoğu ülkelerinde MOSSAD’ın imamları bir bir deşifre olmaya başladı. Bakalım Türkiye’de bu operasyon ne zaman başlayacak?
Hangi hoca ve imam efendilerin koynundaki Siyonlar, Haçlar ortaya dökülecek.
Merakla bekliyoruz.
Mossad’ın imamları
Yıllar önce bu köşede Suriye iç savaşına derinlemesine elini sokan akademik kılıklı bir Yahudi ajanından bahsetmiştim. Adı Nir Boms. 18 Mayıs 2013 tarihli yazımda Nir Boms hakkında ayrıntılı bilgi verdim.