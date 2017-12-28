Nursi Müslümanlığı değil ajanlığı öğretti!

İktidarın FETÖ ile mücadelesine, nedense kimse inanmıyor.
Nasıl inanalım ki;
Vatandaş, 15 Temmuz’dan sonra, evlerinde varsa Sait Nursi kitaplarını, çöp konteynırlarının yanına bırakmıştı. Sait Nursi’nin SÖZLER’i, neyi varsa, çöp tenekelerindeydi.
Ancak iktidar, çöp tenekelerine atılan Sait Nursi eserlerinin, her türlü basım hakkını Diyanet’e üstlendirdi. Yetmedi, “Nursi başka, Gülen başka” iddialarını, her yerde, eyleme döktü. “Gülen kötü adam ama Nursi mübarek” dedi, dedirtti.
Gülen, kendi yurtlarında Sait Nursi eserleri okuturdu, şimdi hükümet, devletin yurtlarında Sait Nursi ‘yi okutuyor. Gülen, kendi yurttaki öğrencileri birer “nurcu” yaparken, şimdi iktidar devletin yurtlarında, çocuklarımızı “nurcu” yapmaya uğraşıyor.
Gülen, kendi yurtlarında Nursi’nin SÖZLER’ini okumayanları, yurttan atacak kadar Sair Nursi’ciydi. Şimdi bunu, bu iktidar nasıl bilmez?
Bilmiyorsa, bu nasıl “FETÖ ile mücadele” etmek. KYK yurtlarında “DEĞERLER EĞİTİMİ ” veya “ADAB-I MAAŞERET DERSLERİ” adı altında “Nurculuk” faaliyetleri yapılıyor. Üstelik MEB, GSB, KYK, HİZMET VAKFI İşbirliğiyle diye “eğitim afişleri” basılmış, yurtların camlarına asılmışlar, hem de Ankara’nın göbeğinde.
Sait Nursi’de Gülengiller zehirlendi, bakın neler çekiyoruz. Gülen’in bu kadar yoldan çıkması, Nursi’den kaynaklanıyor.
Bunu hükümet görmüyor(!) ama her yerde Gülen ile “mücadele” ettiğini söylüyor. İnanmak için, ne olmak lazım?
Diyanette, ne kadar “Gülenci-Nurcu” temizlendi mesela?
Müslümanları “DİYALOG” fitnesiyle uyuşturma işi, önce Sait Nursi’nin “görevi “ değil miydi?
Papa’ya ilk mektubu o yazmadı mı?
“ABD dindarlığa hizmet ediyor” demedi mi?
“ABD’nin parasında Allah yazıyor” diye, Müslümanları ABD ile ilk kandıran, o değil miydi?
Papa’yı, Papazı, ilk sevdiren Nursi değil miydi?
Hıristiyanlara “iman ehli” diyen Kürt Sait değil miydi?
Bakın şu adamın dediğine:
“ABD’nin Esbak Reis-i Cumhuru Wilson ve İngilizlerin esbak Reis-i Vükelası Loid George gibi çoklar var ki, mutaassıp birer Papaz hükmünde dindar oldular” (mektubat 29. Mektup, 7.Kısım. Sayfa 437)
Hıristiyan’ı cennete koyan, papaza “dindar” diyen, ABD’ye “din devleti” diyen, “ABD’nin Müslüman devletlerle ittifak ettiğini”, iddia eden, Amerika, “Müslüman devletlerle ittifak edip, dinsizlikle savaşıyor” diyen, bu Sait’in dini, nedir Allah aşkına?
“Anzaklar bir nevi şehittir” sözünün sahibine, bırakın “âlim” demeyi, “Müslüman” demek, İslam’a göre insanı “kâfir” yapar mı, yapmaz mı?
Gülen, bugün ABD’nin kucağında ise hocasını örnek aldığı ortada…
Nursi’yi takip eden ABD’ye ajan olur!
ABD’nin Müslüman ülkeleri kullanmasına “ittifak” diyen bir kişi “Hür Adam” değil, sefil adamdır. Bu sefili yurtlarımıza sokmayın!
Türk’ün yurdunda artık Amerikan uşakları yetişmesin.
Nurcu Emre Uslu ne demişti “vatanı satmak günah değil” demişti. Gülen “vatan sevgisi en büyük zaaf “demişti. Bir başka nurcu yazar, “ vatan dayak yemediğim yer “ demişti. Yahu hangisini sayalım. Bunlar Hıristiyanlarla aynı amentüye inanırlar. Bunu Sait Nursi’den öğrendiler.
Nurcu yazar Ahmet Şahin “Hıristiyanlarla amentüde ittifakımız var” diye, Sait Nursi inancını yazmıştı.
Nursi, “Amerika Büyük” demekten, “Allah büyük” demeye fırsat bulamamış, bir nasipsizdir. Ömründe, hiç Cuma namazı kılmamış biri. Neden kılmadığına kılıf, kendi buluyor. Bunu yazmıştım, tekrar etmeyeyim.
Nursi Müslümanlığı değil ajanlığı öğretti!
“5 bin şakirdimle ABD yanında Kore’ye savaşa giderim” diyen, bu NATO nursuzundan, ancak nursuzluk öğrenilir. İngiliz askerini “cennete” koyan, İngiliz başına “dindar” diyen, bu herif
Bu gün yaşasa, Netanyahu’ya “dindar” diyecek, hiç şüpheniz olmasın.
Sait Nursi’den ancak Atatürk’e düşmanlık öğrenilir. Gülen konusunda yaptığımız 20 yıllık uyarı, dikkate alınsaydı, Türkiye “15 Temmuz Darbesi” görmezdi. Bu ikili ilk darbelerini İslam’a yaptılar.
Nasıl Osmanlıcınız yahu!..
Bu adamı Abdülhamit “DELİ” diye tımarhaneye koydu. Soruyorum, Allah, “ İslam tek hak din” diyor, Nursi talebesi Gülen gibi “üç büyük din” diyor. Allah’ı mı dinlersiniz, bu hastaları mı?
Bundan, Adab-ı Muaşeret dersi değil ancak imansızlık dersi alınır.
Komüniste “dinsiz-imansız” demek, Papaza “dindar” demek, NATO ağzı değil mi, NATO’nun “yeşil kuşak” projesi değil mi?
“Kızıl komünist” dedikleri bir Türk, Sait Nursi’den bin defa imanlı…
Vatandaşın vergisiyle, devletin yurdunda “nurculuk”, Türkiye’yi yeni darbelere hazırlar. Yazıktır, bu millete, yapmayın, etmeyin. Diyanetin yüz bin imamı, onca bütçesi, onca hocası, şu FETÖ’nün dini hakkında niye konuşmazlar.
“Neden ‘diyalog’ fitnesi, imanlarımızı çalıp, topraklarımıza çökme projesi olduğu halde susarlar. Nursi’yi seven, Amerika’yı sever. Orayı yurt edinir. Şekil A’da olduğu gibi.
Nursi’ye “âlim” diyen, Atatürk’e “deccal” der.
Bunları yaşayarak gördük.
Hükümet çok istiyorsa, Sait Nursi'ye bir mezar bulsun. Arasın önce, Vatikan'a kadar yolu var!
Nursi Müslümanlığı değil ajanlığı öğretti!
İktidarın FETÖ ile mücadelesine, nedense kimse inanmıyor.