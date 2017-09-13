Osmanlı’da Rothschild’lere verilen devlet nişanları

Daha önce Osmanlı padişahlarının Yahudi Rothschild ailesiyle olan ilişkilerini ve 2. Abdulhamid’in Filistin topraklarını Rothschild’lere satarak İsrail Devleti’nin kurulmasında büyük rol oynadığını BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) kaynaklarıyla yazmıştım.

Özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu gerçekler kısa süre sonra tv ekranlarında konuşulmaya başlandı.

Araştırmamın devamında bizzat padişah Abdulmecid, Abdulaziz ve Abdulhamid tarafından Rothschild hanedanına çok sayıda devlet nişanı verildiğine şahit oldum.

Osmanlı Devleti’nde hizmet eden askeri ve mülki şahıslara derecelerden oluşan nişan verme işlemi 2. Mahmud devrinde başlamıştır. Bununla birlikte batılı anlamda ilk nişan 1852 yılında ‘Mecidi Nişanı’ ile meydana çıkarıldı. Rothschild ailesi fertlerinden bazılarına verilen ilk nişanın tarihi 27 Haziran 1854 tarihini taşımaktadır. Nişan tevcih edilenler Meyer Alphonse de Rothschild ile kardeşi Gustave Samuel James de Rothschild’dir. (Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu, s.437)

Dördüncü rütbeden Mecidi Nişanı tevcih edilen Mayer Alphonse de Rothschild 2. Abdulhamid döneminde Filistin’de arazi satın alarak İsrail’in temellerini atan Edmond James de Rothschild’in ağabeyi, Rothschildlerin Fransa kolunu kuran James’in en büyük oğludur. (a.g.e, s.438)

Nişanın verilişi, Osmanlı Devleti’nin Rothschildler’den 3 milyon frank borç aldığı tarihten sonraya tesadüf etmektedir. Nitekim 1854 yılında Avrupa’dan alınan ilk büyük borcu veren, Baron Sir Isaac Lyon Goldsmid ile Johm Horsley Palmer’e de 7 Nisan 1855 tarihle irade ile Mecidi Nişanı verilmiştir.(BOA, İ. HR, No:119/5850,18 B1271/7 Nisan 1855; Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu S. 438)

Osmanlı hükümeti 1855’te ilk büyük meblağlı borcu aldıktan sonra, Rothschild ailesinin önde gelenlerine nişan verilmesi için harekete geçmiştir. Sonrasında Rothschild hanedanlığından şu isimlere nişan verilmiştir:

James Mayer de, Mayer Alphonse de, Gustave Smuesl James de, Salomon James de, Lionel Nathan de, Baronet Anthony Nathan Billy de, Mayer Amschell de, aynı zamanda Karl Max’ın da kuzeni olan Nathaniel de, Mayer Charles Carl Rothschild ve bu ailenin vekili Mösyö Horace Landau. (BOA, İ. HR, No:132/6752, LEFF 1: BOA, HR. TO, No: 421/7, leff 1-3, 1855; BOA, HR. SFR. 3, No:28/3, 1856 Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu, s.438).

Sultan Abdulaziz ise Adolphe Car von Rothschild’e 8 Ağustos 1869’da Mecidi Nişanı verilmesini onaylamıştır.

2. Abdulhamid zamanında Rothschildlere verilen ilk nişan 1887 yılı sonunda Baron Edmond James de Rothschild’in Filistin’de kurulan kolonilerinin sorumlusu olan Elie Scheid’dir.

Rothschildlerle en yakın ilişkileri kuran 2. Abdulhamid olmuştur. 28 Temmuz 1888 tarihinde Rothschild Ailesinin Paris lideri olan Mayer Alphonse’de Rothschild ve kızı Bettine Caroline de Rothschilde nişan verilmiştir. (BOA, İ. DH, No:1090/85489,16 Temmuz 1304/28; Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu, s.447).

Daha birçok kere Rothschildlere devlet nişanı verilmiştir. Devlet kanallarında dizi halinde yayınlanan 2. Abdulhamid’in İsrail’in kurucusu olan bu aileye Filistin’den toprak satması, koloniler kurdurması ve bu aileden yüksek faizli borçlar alıp Osmanlı Devleti’ni çöküşe sürüklediği Başbakanlık Osmanlı Arşivi kayıtlarında inkar edilemez apaçık gerçeklerdir. Takdir sizlerindir. Sonuçta padişahlar Kur’an’da övülmemiştir, evliya da değillerdir, kaldı ki birçoğunun içkiye düşkün olduğunu yazdık. Kısacası Osmanlı padişahlarının bize anlatıldığı kadar masum olmadığı ortaya çıktıkça oyunları bozulan Cumhuriyet düşmanları rahatsız olsa da gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam edecektir.