Osmanlı’nın soyu

Kutsallaştırılan Osmanlı soyu kimdir? Bu sorunun cevabı biraz karışık. Osmanlı’yı kuranlar şüphesiz ki Müslüman Türkler ancak fazla zaman geçmeden bu Türk soyuna başka soylar da karışmıştır.
Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey’in oğlu Orhan Bey, Bizans İmparatorunun kızı Teodara ile evlenmesine annesi karşı çıkmıştır. Eşi Osman Bey’e bu evliliğe izin vermemesi gerektiği aksi takdirde devleti kuran Türk soyunun bozulacağını söyleyerek evlilik durumunda hakkını helal etmeyeceğini de söyleyecektir.
Gelin görün ki Orhan Bey ilk Teodara ile sonra yine Bizans’lı Holofira ile evlenecektir. Artık soy bozulmuştur Osmanlı Padişahlarının anneleri farklı milletlerden ve dinlerden insanlar olmuştur.
O toz kondurmadığımız Padişahların anneleri kimlerdir?
Osman Bey
Hayma Hatun
Orhan Bey
Annesi Mal Hatun
I. Murat
Bizanslı Horofira / Nilüfer Hatun
I. Beyezıd
Bulgar Marya / Gülçiçek Hatun
I. Mehmet
Bulgar Olga Hatun
II. Murat
Voronika Hatun
Fatih Sultan Mehmet
Sırp Maria Despina / Huma Hatun
II. Bayezıd
Rum Kornelya
Yavuz Sultan Selim
Rum Beti / Ayşe veya Gülbahar Hatun
Kanuni Sultan Süleyman
Polonyalı Helga / Hafza Sultan
Sarı Selim
Roksana / Hürrem Sultan
III. Murat
Rasel / Nurbanu Sultan
III. Mehmet
Venedikli Bafo / Safiye Sultan
I. Ahmet
Helen / Handan Sultan
I. Mustafa
İspanyol Violetta
II. Osman
Sırp Evdoksiya / Mahfiruz Sultan
IV. Murat
Rum Anastasya / Kösem Sultan
I. İbrahim
Rum Anastasya / Kösem Sultan
IV. Mehmet
Rus Nadya / Turhan Sultan
II. Süleyman
Sırp Katrin / Dilasub Sultan
II. Ahmet
Polanyalı Eva / Hatice Sultan
II. Mustafa
Rum Evemia / Ematullah Rabia Gulnuş
III. Ahmet
Rum Evemia
I. Mahmut
Aleksandra / Saliha Sultan
III. Osman
Sırp Mari / Şehsuvar Sultan
III. Mustafa
Fransız Janet / Mihrişah Sultan
I. Abdülhamit
Rum İda / Sermi Sultan
III. Selim
Cenevizli Agnes / Mihrişah Sultan
IV. Mustafa
Bulgar Sonya
II. Mahmut
Fransız Rivery / Nakşidil Sultan
Abdülmecit
Rus Suzi / Bezmi Alem Sultan
Abdülaziz
Romen Besime / Pertevniyal Sultan
V. Murat
Fransız Vilma
II. Abdülhamit
Ermeni Virjin / Tirimüjgan Sultan
Mehmet Reşat
Arnavut Sofi / Gülcemal Kadın
Mehmet Vahdettin
Henriet / Gülistan Hatun
Padişah anneleri bunlar. Hürrem Sultan yani Yahudi Roksana’dan itibaren Osmanlı devletinde kadınlar, devlet yönetiminde tamamen söz sahibi olmuşlardır.
Tabi şunu söyleyenler olacaktır, bunlar Müslüman oluyorlar, Müslüman ismi alıyorlar. Bu mantık ortadaki gerçeği din ile aklama mantığıdır.
Kanuni Sultan Süleyman, Yahudi Roksana yani Hürrem Sultanla evlendikten sonra saraya giren Yasef Nassi diye biri var. Nassi, Siyonizmin fikir babası olarak kabul edilir. Kanuni, Yasef Nassi’ye Filistin’de, Tiberya bölgesini vererek, Yahudilerin buraya yerleşmesine izin vermiştir.
Kanuni’nin baş danışmanı Yasef Nassi, Yahudi Raşel’i saraya getirerek Hürrem Sultan’la tanıştırdı. Hürrem Sultan, Raşel’e “Tanrının ışığını saçan kraliçe” anlamına gelen Nurbanu adını takacaktır. İşte bu ışık saçan kraliçe Sarı Selimin karısı III. Murat’ın annesi oldu.
Roksana yani Hürrem Sultan’ın Lehistan kralına gönderdiği mektup da ilginçtir.
Lehistan tahtına yeni çıkan Zygmund August’a gönderilen mektupta Hürrem; “Pederinizin vefatı üzerine Lehistan kralı olduğunuzu öğrendik. Tanrı her şeyin doğrusunu bilir ki çok sevindik ve memnun olduk, kalbimize nur, gönlümüze neşe geldi. Saltanatınızın hayırlı bereketli ve uzun ömürlü olmasını dilerim. Emir Yüce Tanrınındır” ifadelerini kullanmıştır.
Yine Hürrem Sultan gönderdiği bir başka mektupta; “Tanrı kral Hazretlerinin ömrünü uzun, bir gününü bin eylesin. Kıymetli mektubunuz ulaştığında öylesine mesrur olduk ki ifade edemiyorum. Padişah âlempenah hazretleri de yakınlık ve iltifatlarınızdan öyle memnun kaldılar ki sözle anlatılmaz. Dediler ki, vefat eden kral ile iki kardeş gibiydik. İnşallah bu kral ile de Ata oğul gibi olalım.”
Evet, yarın da Osmanlı Sarayı’nda olan devlet adamlarının kimler olduğunu ve misyonlarını özetle yazalım...