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Parlamenter demokrasiden Türk tipi başkanlığa

Prof. Dr. Haydar Baş

Prof. Dr. Haydar Baş

editor@yenimesaj.com.tr

17 Ağustos 2017, 00:00

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Bir devlet idaresinde sistem değişikliği, eğer her bakımdan ele alınıp yeni bir model olarak detaylandırılmışsa ve halk buna hazırlanmışsa işe yarar.
Aksi halde devlet idaresi içi boş, ne eski modele bağlı, ne yeni modelin uygulandığı tuhaf bir hal alacaktır ve bu boşluk birlik açısından da tehlikelidir.
Yakın tarihimizde Jön Türkler hareketinde bunun örneğini görüyoruz.
İttihat (birlik) ve Terakki (ilerleme) hareketinde amaç, Sultan Abdülhamid’in yetkilerini kısıtlamak ve halka kanuni haklar tanımaktı.
Haklar anayasal güvenlik altına alındı ve adalet vaat ediliyordu.
Hangi ırk ve dinden olursa olsun halkların tamamına eşitlik; bunun yanında eğitim, öğretim ve ekonomik sahada gelişmelerden bahsediliyordu.
Oysa Osmanlı’nın çökmesinin önüne geçeceğini düşündükleri yenileşme hareketi tam tersi bir etki yaptı.
Meşrutiyetin üzerinden daha üç ay bile geçmeden Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Aynı hafta içinde Avusturya, Bosna Hersek’e el koydu ve Girit Yunanistan’la birleşme kararı aldı.
Mustafa Kemal, bu dönemde idaredeki boşlukları Selanik’te subay arkadaşları ile değerlendiriyordu.
Cumhuriyetin ilanından sonra Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi Müslüman Türk şemsiyesi altında toplamasının nedeni, etnik ayrımcılık ile ülkenin parçalanmasının önüne geçmekti; bunda da başarılı oldu.
Üniter devlet ilkesi benimsendi. Birlik temin edildi.
Ta ki bu güne kadar…
Sayın Erdoğan, ‘artık parlamenter demokrasi bitti’ demişler.
Son referandumda halkın neye oy verdiğini tam da bilemediği bir karmaşanın içinde parlamenter sistemin bitirildiği doğrudur.
Başkanlık sistemine geçişin ilk adımı bu referandumla atılmıştır.
Ancak Türk tipi başkanlık sistemi olarak ifade edilen modelin, ortaya konulmuş sınırlarının ve içeriğinin belli olmaması yeniliği havada bırakmaktadır.
Parlamenter demokrasinin bitmesi konusuna gelince, referandum öncesinde de defaatle altını çizdik, demokrasinin varlığı kuvvetler ayrılığı ile belirlenir.
Yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrılığı ve bunların denetlenebilmesi, parlamenter rejimin temelidir.
Türk halkı kullandığı reylerle bunu bitirmiştir.
Partili cumhurbaşkanının ülkeyi yönetmek için artık Meclis iradesine ihtiyacı kalmamıştır.
HSK üyelerinin Cumhurbaşkanı veya etkisindeki Meclis tarafından seçilmesi yargıyı siyasallaştırmıştır.
Avrupa, ‘Türkiye’de demokrasi kalmadı’ diyor.
Tüm bunların ötesinde, sistem değişikliğinin üniter yapıyı tehdit eden etkileri de görülecektir. Zira Atatürk’ün üniter yapısının varlığından bile bahsedilmediği bir yeni sisteme sürükleniyoruz.
Kısaca Türk tipi başkanlık sistemi, içi sadece hava dolu bir balon gibidir. Dış mihraklarca patlatılmaması için Atatürk ilkeleriyle sağlamlaştırılması şarttır.
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Bağımsız Türkiye için 3 hafta önce

Hocam gönlünüze kaleminize sağlık. Atatürk ilkelerini yaşamaya çok ihtiyacımız var.sizin gayretlerinizle inanıyorum ki o günleri yaşayacağız. İlminiz de n çok istifade ediyoruz. Size müteşekkiriz.

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Cemal 3 hafta önce

Bu milletin birtek cikis kapisi var oda Milli Ekonomi Modeli Prf Dr Haydar Bas bey. Ikinci bir secenek yok. Hepsi ab abd israil dostu.

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Adanalı 3 hafta önce

Eline, kalemine sağlık Hocam Allah cc sizi başımızdan eksik etmesin Allah cc hayırlı uzun ömür versin amin

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ali kemal şimşek 3 hafta önce

çok güzel anlatıyorsunuz inşAllah Allahın yardımıyla milletimiz uyanacaktır

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cemal 3 hafta önce

Hocam Allah ömrüne bereket versin. Düyada yahudi abd ekonomi salatanatina son verdiniz. Simdide baska oyunlari bozuyorsunuz. Gecmislerinize rahmet olsun

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talebe 3 hafta önce

Ülkemiz geleceğin neg getireceği belli olmayan maceralara sürükleniyor.Bu milletin Bağımsız Türkiye ilkelerini öğrenmeden kurtuluşu yok.Allah tez zamanda ayıltırsın

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acar yılkan 3 hafta önce

doğruyu ne zaman anlayacaklar.kurtuluş atatürk ilkelerine sarılmak.başkanlığa tümü ile hayır.

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Yeşim güler 3 hafta önce

Merhaba sayın hocam bütün tesbitleriniz 12 den vuruyor âdeta hâk kâinati gozlerinizin önüne sermiş seyre diyorsunuz ben ise kâinat ta sizi seyrediyorum ne yana dönersem orada sözlerin izin doğruluğunu görüyorum size hayranligim katlanıyordu size selam olsun güzel insan hürmetle efendim

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