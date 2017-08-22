Rothschild ailesiyle Osmanlı Devleti’nin yakın ilişkileri

Öncelikle bize öğretilen Osmanlı Devleti ve padişahlarını maalesef yıllarca evliya statüsünde yad ettiğimizi üzülerek kabul etmek zorundayız. Fakat tarihin gerçek kaynakları gösterdi ki Orhan Gazi ve Osman Gazi dışındaki bütün padişahların annesi Yahudi, Hıristiyan. Hal böyle olunca biz de Osmanlı Devleti’nin ve yeni Osmanlıcıların dinsiz ilan ettiği Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçek kimliklerini daha çok araştırıp milletimize anlatmaya çalışıyoruz.

Bundan yaklaşık 1 yıl önce 6 Eylül 2016 tarihinde yazdığım ‘Rothschild Ailesi’ başlıklı köşe yazımda dünya servetini tamamına yakının sahibi olduğunu ve İsrail Devleti’nin bu ailenin kurduğunu kaynaklarıyla anlatmıştım.

Araştırmalarım sonucunda İsrail Devleti’nin kuruluşunda da en büyük pay sahiplerinden birinin Osmanlı Devleti olduğuna ve bize cennet mekan diye anlatılan padişahların, Arz-ı Mev’ud hayaliyle dünya insanlığının kanını akıtıp ekonomisini elinde bulunduran Rothschild ailesiyle yakın ilişkilerine şahit oldum.

Sayfalarca, hatta bir kitap yer tutabilecek bu gerçeği köşe yazısı statüsünde en basit şekilde ve kaynaklarıyla birlikte anlatmaya çalışacağım. Kaynak isteyen okurlarımız bizlere ulaşırlarsa geniş kapsamlı olarak bilgilendirebiliriz.

İlk olarak Osmanlı Devleti’nin 1852 ve 1854 yılında Abdülmecid yönetimi zamanında Rothschild ailesinden borç almaya başlayarak ekonomik çöküşe başladığını bilmemiz gerekir. 8 Ağustos 1855 tarihinde ilk büyük ve uzun vadeli borç Rothschild’lerden alınmıştır. Alınan borçtan devlet hazinesine giren miktar 2.286.285 İngiliz lirasıydı. Yıllık %6 faizi olan borcun süresi 33 yıldı. (Donald C. Blaisdell, Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa Mali Kontrolü, Çev. Hazım Atıf, İÜHFM, 7, 1932, s.37).

Osmanlı Devleti’nden yüklü miktarda alacaklı olan Rothschild’ler, Osmanlı Devleti’ne 15 Ekim 1856 tarihinde Osmanlı Bankası’nı kurup dış borçları ve kendilerine ait olan borçları ödeyip mali düzene sokmaları için teklif verdiler ve sonucunda İngiliz-Rothschild sermayeli Osmanlı Şahane Bankası kuruldu. (Andre Autheman Bank-ı Osman-i Şahane, Çev. Ali Berktay, İstanbul 2002, s.20).

10 Ekim 1875 tarihine gelindiğinde Osmanlı Devleti toplam 220 milyon sterlin borçlanmış fakat eline 116 sterlin geçmişti. Bu borçların büyük kısmı Rothschild’lerden, diğerleri Palmer ve ortaklarınca finanse edilmiştir. Bunun adı mali iflas demekti. Bu iflastan kısa süre sonra Padişah Abdülaziz 30 Mayıs 1876’da tahttan indirilmiş yaklaşık 1 ay sonra da gözetimde tutulduğu Feriye Sarayı’nda ölü bulunmuştur. 93 gün kadar saltanat süren yeni padişah 4. Murat, Rumluk ideallerine ve Fransa Maşrık-ı Azamı’na bağlı olarak Osmanlı Devleti’nde faaliyet gösteren, Mason Proods Locası’nın mensubuydu. (Paul Osmanlıcılık Ulusçu Akımlar ve Masonluk, Yapı Kredi Yayınları İstanbul 2000, s.34).

Sonrasında son padişaha deli damgası vurarak tahta gelen 2. Abdülhamid 1891 ve 1894 tarihlerinde 2 defa Rothschild’lerden borç almıştır. Sonrasında bizzat Abdülhamid’in Rothschild’lerle yaptığı borç mukavelesi sonucunda toplamı 280.622 sterlin olan borç 6 taksite bölünmüştür. 1894 yılında alınan borcun miktarı ise 329.249 sterlindir ve bu borç da 10 takside bölünmüştür. (BOA, Y.EE, No: 120/13, leff 8;2 Mart 1891’te Sultan 2. Abdulhamid tarafından yürürlüğe giren mukavelenamenin Fransızca metni ve tercümesi için ayrıca bkz. Y. EE No:73/10).

Osmanlı Devleti’yle Rothschild ailesinin gelişen ilişkileri sonucu, Padişah Abdülmecid, Sultan Abdulaziz ve Sultan 2. Abdülhamid tarafından Rothschild ailesine kendi dönemlerinde şeref nişanı verilmiştir. (BOA, DH. MKT, No:1471/65, 9 R 1305/25 Aralık 1887; Ben bassat, agm, s.59).

27 Temmuz Cuma 1888 tarihinde Baron Rothschild, 2. Abdülhamid’le görüşmüş ve padişah, Rothschild’e Anadolu Demiryollarının yapım işini üstlenmesini teklif etmiştir. Görüşmenin sonunda 2. Abdülhamid hususi olarak imal ettirdiği on bin sigarayı Rothschild’e hediye etmiştir. Abdülhamid daha sonra 4 Temmuz 1902 yılında ünlü Siyonist Theoder Herzl’le görüşmüştür. (BOA, Y. PRK. TKM, No: 12/38/30 Temmuz 1888. Druck age, s. 133, 137).

Osmanlı Devleti’nin, Yahudi Rothschild ailesiyle ilişkilerinin derecesi anlatmakla bitmez.

Aynı Rothschild ailesinin Atatürk zamanındaki baronu da hatıra kitabında ‘Atatürk yüzünden planlarımızı 100 yıl ertelemek zorunda kaldık’ ifadesini kullanmıştır.