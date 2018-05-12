Akit’ten Dilipak, 10 Mayıs’ta ‘tamam mı devam mı’ başlıklı bir yazı yazdı. Yazısında Türkiye’nin son 16 yılı yok. Hep 70’lerin, 80’lerin dinci mantığıyla tamam mı, devam mı diye soruyor. O yazıyı da, bu yazıyı da okuyun ve karar verin, ‘tamam mı, devam mı’…
16 yılda 750 milyar TL’lik milletin alın terini borç faizi olarak ödeyenlerle yola devam mı, TAMAM mı?
16 yılda 950 milyar dolar cari açıkla yani millet ve devletin parasının yurt dışına çıkaranlarla yola devam mı, TAMAM mı?
220 milyar dolar iç ve dış borç ile devraldıkları ülke yönetiminde 16 yılda borcu 1 trilyon dolara çıkaranlarla yola devam mı, TAMAM mı?
İşsizliğin, enflasyonun çift haneli olduğu ülkemizde, ‘Türkiye’yi 7.4 büyüme ile dünya birincisi yaptık’ diyen hükümetle yola devam mı, TAMAM mı?
En yüksek faizlerin olduğu, en çok kazanan sektörün para satıcıları yani bankalar olduğu ülkemizde, ‘ekonomimizdeki istikrar sürüyor’ diyenlerle yola devam mı, TAMAM mı?
Bir annenin, evlatlarını doyuramadığı için kendini astığı, bir başka annenin açlıktan sütü olmadığı için çocuğunun öldüğü, bir başka insanımızın işsizlikten dolayı bunalıma girip, kendini artığı diğer taraftan ise halkımızı kişi başı 11 bin dolar milli gelire ulaştırdık, diyenlerle yola devam mı, TAMAM mı?
Milletimize yoksulluk sınırı altında bir asgari ücret reva görenlerle yola devam mı, TAMAM mı?
Devlet ihalelerinin, devletin garantisindeki işletmelerin malum şirket ve holdinglere verenlerle yola devam mı, TAMAM mı?
Malum holdinglerin trilyonlarca liralık vergi borçlarını bir kalemde silip, vatandaşın ödeyemediği su, elektrik borcundan ötürü suyunu, elektriğini kesenlerle yola devam mı, TAMAM mı?
Tarım ülkesi olan Türkiye’yi ithalatçı konumuna getirenlerle yola devam mı, TAMAM mı?
Hayvancılık ülkesi olan Türkiye’yi, hayvan ithalatçısı konumuna getirenlerle yola devam mı, TAMAM mı?
Bu devletin ve milletin malı olan altın, gümüş, bakır, krom, linyit, mermer, bor gibi onlarca tür madenlerimizi ve kaynaklarını özelleştirip, birilerinin tekeline bırakanlarla yol devam mı, TAMAM mı?
Bu zenginliklerimizi özelleştirdikten sonra devletin aldığı vergiyi de % 2’ye düşürenlerle yola devam mı, TAMAM mı?
ABD ve AB’nin onca yaptırım, tehdit ve söylemlerine artı ülkemize yönelik terör örgütlerini açıkça beslemelerine karşı siyasi, ekonomik ve askeri hiçbir yaptırımı gündeme koymadan sadece laf ile cevap verenlerle yola devam mı, TAMAM mı?
Askeri, ekonomik ve siyasi onlarca anlaşma imzaladıkları İsrail’den bugün, ‘iki cihanda da davacıyım’ deyip, bu cihanda tek bir anlaşmayı dahi iptal etmeyenlerle yola devam mı, TAMAM mı?
16 yılın sonunda hala adalet için, refah için, tek rakamlı enflasyon için, düşük faizler için, işsizliği bitirmek için vs. oy isteyenlerle yola devam mı, TAMAM mı?
Cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar fuhuşun yaygınlaştığı, gayri meşru doğan çocukların çöplere atıldığı, özel yurtlarda çocukların taciz edildiği bir Türkiye’ye devam mı, TAMAM mı?
Suç oranlarını zirve yaptığı, kadın cinayetlerinin sıradanlaştığı, cezaevlerinin kapasite üzerinde çalıştığı, uyuşturucu geçiş üssü olmaktan, uyuşturucu satış üssüne dönen Türkiye’ye devam mı, TAMAM mı?
2018 dünyasında taşımalı eğitim ve taşımalı sağlık artı parana göre eğitim, parana göre sağlık anlayışına devam mı, TAMAM mı?
Dün dediğini bugün yalanlayan, dün dostum dediğine bugün düşmanım, diyen 2018 yılını 1940, 50, 60’larla mukayese eden bir anlayışla devam mı, TAMAM mı?
Her eleştireni, her karşı çıkanı, her tepki göstereni hain, terörist vs. ilan eden bir anlayışla yola devam mı, TAMAM mı?
Daha çok sorun var ama bu kadar TAMAM. Bu soruları niçin sordum? Çünkü Devlet Bahçeli ve Bekir Bozdağ, iktidar sosyal medyadan veya köşe yazılarından çıkmayacak, sandıktan çıkacak, diyor.
Doğru. Sandık bir sınav olduğuna göre ben de birkaç soru hatırlattım. TAMAM mı?
#TAMAM mı, devam mı?
Akit’ten Dilipak, 10 Mayıs’ta ‘tamam mı devam mı’ başlıklı bir yazı yazdı. Yazısında Türkiye’nin son 16 yılı yok. Hep 70’lerin, 80’lerin dinci mantığıyla tamam mı, devam mı diye soruyor. O yazıyı da, bu yazıyı da okuyun ve karar verin, ‘tamam mı, devam mı’…
Tamam tamam tamam bide yeter