Ülker Grubu’na dokunacak bir savcı var mı?

Çok çok sevindirici bir şey.
Sadece hayvanlar için kullanımına izin verilen GDO’lu soyanın insan gıdalarının içine konulması bir cinayettir ve mutlaka önüne geçilmelidir. Kaldı ki hayvan yemi olarak kullanılan GDO’lu yemlerin de sonuçta et olarak süt olarak insan bünyesine geçtiği düşünüldüğünde yapılması gereken şey, bu ülkede hayvanların bile tek gram GDO’lu yem yemesinin önüne geçmek gerek.
Tarım Bakanı Faruk Çelik de, Adana’da meydana gelen GDO’lu ekmek skandalının ardından açılama yaparak “yapılan incelemelerde 112 üründe GDO tespit edildiğini” açıkladı.
Sayın Bakana sesleniyorum:
Bu bilgiyi açıklamak için neden Hürriyet gazetesinin GDO’lu ekmek haberini beklediniz ki?
Ayrıca bu “112 firmanın ismi, cismi yok mu? Hangi firmalar, hangi markalar bize GDO’lu ürün kakalamış öğrenme hakkımız yok mu?
Bu konuda bir gizlilik kararı mı var?
Anadolu’nun herhangi bir köşesinde pasta fırını üreten bir firmanın kapak cıvatasında sorun var diye “tehlikeli ürün” olarak deşifre ediliyor da, “bu 112 GDO’lu ürün pazarlayıcılarını” neden deşifre etmiyorsunuz?
Ve gelelim asıl meselemize; Ülker Grubu ürünlerinde tespit edilen GDO’ya.
Dün yazdık, aslında aynı konuyu hem bu köşede defalarca dile getirdim, hem de basında defalarca yer aldı. Ancak ne hikmetse “mevzu Ülker olunca gerisi teferruat” nakaratı çıktı karşımıza.
Ancak Adana’da ortaya çıkan GDO’lu ekmek skandalının ardından savcılığın derhal soruşturma başlatması beni cesaretlendirdi ve aradan bunca yıl geçmesine rağmen belki bir savcı, Ülker konusunda da harekete geçer diye düşündüm.
Dün de bahsettim, basında yer alan haberler şöyle;
“İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanları, piyasa denetimleri sırasında Ülker ürünlerinden de numune aldılar. Uzmanlar, 23064 parti nolu Ülker Hero Baby Sütlü, Bisküvili, Muzlu, 8 Tahıllı Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası 6-36 ay" ile 07063 parti nolu "Ülker Hero Baby Sütlü 8 Tahıllı Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası 6-36 ay" ürünlerinin incelemesi sırasında GDO tespit
ettiler.
Bununla da yetinilmedi, numuneler Ankara'ya gönderildi. Bu tespiti, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ait Ankara Ulusal Referans Laboratuarı da onayladı.
Yani hem İstanbul'daki gıda laboratuarları, hem de Ankara Ulusal Referans Laboratuarı’nın raporuyla "Ülker'in çocuk mamalarında GDO olduğu" tescillenmiş oldu.
Ülker'in GDO konusundaki sicili hayli bozuk.
Geçtiğimiz Haziran ayında Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü elemanları "Milupa Aptamil Sütlü Tahıl Karışımı" adlı ürünün incelemesi sırasında GDO tespit etmişti. Aynı firmanın "Milupa Aptamil Sütlü Tahıl Karışımı-Ekopaket" isimli ürününden Ağustos ayında Zonguldak'ta alınan numunesinde de GDO bulunmuştu. Milupa ürünlerinde GDO'nun varlığını yazılı bir açıklamayla kabul eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gelişmeler üzerine mevzuat değişikliğine gitti.” (6 Aralık 2014, 22 Şubat 2016, Yeni Mesaj’daki köşe yazılarım ve diğer gazete haberleri)
Bu haberler üzerine Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı hiçbir soruşturma başlatmadı. Hiçbir Cumhuriyet Savcısı harekete geçip soruşturma açmadı.
Kaç yüz bin bebek bu GDO’lu ürünleri kullandı bilmiyoruz. Bu bebekler üzerine kalıcı hasar var mı bilmiyoruz.
Amerikalı ünlü bilim adamı William Enghadal, GDO'lu tohumları 'ölüm tohumları' olarak nitelemekte ve bu ürünlerin 'insanlığın güvenliğini ve geleceğini tehdit ettiğini' söylemekte.
ABD'li gıda araştırmacıları Dr. Gary Null ve Richard Polonetsky'ın yapımcılığını üstlendiği GDO'lu ürünleri konu alan belgeselin adı 'seeds of death' yani 'ölüm tohumları.'
Adana’da bir fırında bulunan GDO’lu katkı maddesi haberi karşısında en sert tepkiyi gösterenler, Ülker konusunda da aynı tepkiyi neden
göstermiyor?
Ülker Grubu’nun FETÖ’nün Türkçe Olimpiyatları mizansenine sponsor olarak aktardığı milyonların hesabını kimse sormuyor tamam da ortada insan sağlığı var, bebek sağlığı var, bari bu konuda hareket geçin.
Diyebilirsiniz ki, “Ülker markalı bebek mamalarında GDO tespit edileli 3 yıl oldu, bunun üzerine gerekli cezai müeyyideler uygulandı, inceleme ve tahliller aralıksız devam etmekte ve şu anda ürünlerde bir sorun bulunmamakta.”
Tamam, ama bunu da diyen yok.
Adana’daki fırına kılıç gibi keskin, Ülker olunca sus-pus olmayalım.
GDO, GDO’dur.
Bunun firması, şusu-busu olmaz.
Avrupa’da herhangi bir firmanın ürettiği mamalarda GDO tespit edilseydi o firmanın başına neler gelirdi bir düşünün bakalım.