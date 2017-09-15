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‘Zalim Esed’, Esad olursa

Prof. Dr. Haydar Baş
Türkiye

Prof. Dr. Haydar Baş

editor@yenimesaj.com.tr

15 Eylül 2017, 00:00

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Batı medyası “Esad’sız bir Suriye’den” bahsetmeyi uzun süredir bıraktı. Tam tersine Esad’ın büyük bir zafer kazandığı yönünde haberleri kaleme almaya başladılar bile…

Bundan dört sene evvel Rusya’nın Esad’ın yanında yer alması ile beraber Suriye işgalinin seyrinin değiştiğini belirterek, “Bizim hükümet yetkilileri, halen ‘Esed gitsin’ diye dursun, inanıyoruz ki yakın bir zamanda, Türkiye düşman Esed’e yine ‘kardeş Esad’ demeye başlayacaktır” öngörüsünün yer aldığı bir makale kaleme almıştık.

Hatta bu makale o tarihte Suriye Devlet Televizyonu’nda okunmuştu.

Gelinen nokta bizleri haklı çıkardı. Emperyalist Batı’nın tüm taarruzlarına karşı halkının gücünü arkasına alan Esad rejimi, Rusya’nın sahip çıkması ile işgalin önüne geçmeyi başardı.

Yeni bilgilerde Şam yönetimi Suriye’nin yüzde 85’lik kısmında Esad’ın hakim olduğunu ilan etti. Hatta Fransız haber ajansları, Esad’ın zaferini yazmaya başladı.

Beraber bakanlar kurulu toplantıları yapıp ailecek görüşürken birden Amerika’nın ve İsrail’in yanında yer alarak Esad rejimini zalim ilan eden siyasetin de tavrını değiştirmeye başladığını görmekteyiz.

Türkiye’nin İdlib konusunda Rusya ve İran ile görüşmeler yapması buna bir örnektir.

Ya da Sayın Cumhurbaşkanı’nın Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularına cevap verirken, ‘Esad’ diyebilmesi bakış açısının değiştiğinin göstergesidir.

Türk siyaseti, yaklaşık 7 yıldır bölünmüş bir Suriye için çalıştı.

Şimdi ise önümüzdeki tehlikeleri görmekte ki, ABD ya da PYD/YPG’nin yerine Rusya ve İran ile işbirliğini tercih ediyor.

İsrail’in Barzani’ye referandum iznini verdiği DEAŞ’tan boşalan yerlere PKK’lıların yerleştiği, Rusya’nın İran ile yakınlaştığı bir ortamda siyasilerimizden beklenen de bu bloğa dahil olmalarıdır.

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