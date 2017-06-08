İsrail, Katar’ı Sünnilikten atmış!

Katar, dünyanın üçüncü büyük doğalgaz üreticisi. İran ile iyi ilişkiler içinde olmaya mecbur çünkü ikisinin birlikte sahip olduğu Pars doğalgaz havzası var. Ve işte ABD, bu doğalgaza göz dikti.
Ayrıca Katar, AB’nin enerji şah damarı sayılır. Aynı şey Çin içinde geçerli ve Türkiye içinde Katar, çok önemli bir ülke.
Pentagon, Çin, Almanya ve İngiltere, için çok büyük öneme sahip Katar’a saldırdı. Ama Arapları kullanarak…
İran büyük hedef:
Dünya doğalgaz üretiminde Rusya’dan sonra ikinci, İran’dır. Küresel mezhep savaşı içine çekilerek, Batı’nın oyununa geldi. Daha fazla güç elde edeyim derken, hedef oldu. İran, önemli devlet geleneği olan bir ülke, bu oyuna gelmemeliydi.
İran’ın çıkış kapısı Türkiye. Türkiye olmadan İran, bu kumpastan çıkamaz. Türkiye içinde, İran öyle… Batı’nın enerji uğruna çıkarmak istediği “İslam İç Savaşı”nı ancak Türkiye ve İran’ın birliği önler. Katar, konusunda birlikte hareket etmeleri, önemli bir fırsat. İki ülke akıllılık ederlerse, Almanya’nın, İngiltere ve Çin’inde, Katar konusunda desteklerini alırlar. Olayı “mezhep” ekseninde çıkarırlar.
Zaten çıkarılacak mezhep savaşıyla, kaynaklara oturmak istiyorlar. Araplar bu işte sadece figüran…
Türkiye ve İran’a çok iş düşüyor. Olay ne Sünni olayı, ne Şii, doğalgaz ve petrol olayıdır. Ha tabi birde, İsrail olayı…
İsrail Savunma Bakanı Moşe Ya’alon “İsrail ve Sünni Araplar, aynı gemideyiz ancak buna Katar dâhil değil” dedi.
İsrail, “Sünni” olmuşta haberimiz yok!
Üstelik, Katar’ı Sünnilikten atmış!
Ne kadar trajikomik bir durum ya!
Hatırladınız mı, Türkiye’de, “Şiiler Müslüman” diyen Prof. Dr. Haydar Baş’ı da bazı cübbeli sarıklı tipler, Sünnilikten atmışlardı. “O Şii oldu!” demiştiler. Dışarıda, İsrail Sünnilikten atıyor, içeride yolundakiler!
ABD’nin Suriye’de terör başlattığı 2011’de “ABD ve İsrail Sünni midir?” başlıklı bir yazı yazmıştım. ABD ve İsrail’in bugün, Sünniliği kimseye bırakmadığı ortada!.. Bütün hesapları “Sünni” Türkiye ile “Şii” İran’ı vuruşturmak.
Ve içerde “Şiilere ölüm” naraları atanların, ABD ve İsrail’in fesat değirmenine su taşıdıklarını bilmeleri gerekir. Katar olayı inşallah, İran ve Türkiye’nin gözünü açar. Katar olayı belki de, uyanmak için hayırlı olmuştur.
“İslam İç Savaşı” için “hepimiz Sünni’yiz” diyen ABD ve İsrail’e inat, İran ve Türkiye’nin “hepimiz Müslüman’ız ve kardeşiz” mesajı vermeleri gerekir. Batı bizi savaştırmak için “Sünni” oluyor da, biz Müslümanlar barış için niye “alevi” veya “Şii” olmayalım, yahut Sünni…
Müslüman ülkelerin ellerine silahlar verilerek, ellerindekiler alınmak isteniyor. Yeri gelmişken şunu da söyleyelim: Katar, belki de, Suriye’nin ahını aldı. Batı için selefi örgütlerini finanse ettiler ve sonunda olay, bumerang gibi kendilerine döndü.
Yarın bir gün bu ülkede inşallah, bir açlık vuku bulmaz. Bütün bir İslam coğrafyasına bakıp, liderler ettiklerinden utanmalılar. ABD için, her türlü suniliği yapıp kendine “Sünni” diyenler, belki gelişmelerden ibret alırlar.
ABD ve İsrail için birdaha “Sünnicilik” yapmazlar.
Allah’ın, “Ancak Müslümanlar kardeştir” ikazına kulak verirler. Tabi ABD ve İsrail’den sonra Allah’a verecekleri kulakları kaldıysa!
Bizi dinlemediler, bir ateist bulalım da, ateist bu beylere desin, “Müslümanlar kardeş olun!.. Dininiz sizlere kardeş olmayı emrediyor!” diye. Allah’ım ne günlere kaldık!
Bu arada, AKP’yi “İslam” gören bazı şaşkınlara da bir uyarıda bulunayım: Katar üzerinden iktidarı vurmayın bence. Olayın şekli değişti çünkü. ABD’nin ekmeğine yağ sürmeyin. “Kol kırılır yen içinde kalır” demişler. ABD ile aynı tarafa tükürmemeye özen gösterin lütfen!
YUSUF KARACA BEY ALMANYA TÜRK GURBETÇİLERİ ATSA NE YİYECEKLER DEDİNİZ KEŞKE ATSA DA BURAYA VATANLARINA DÖNSÜNLER MİLYONLARCA HAİN SURİYELİLER DEFOLSUN GURBETÇİ GELSİN,HAİN SURİYELİ IRAKLI HERTÜRLÜ ARAP BENİM YİYEMEDİĞİMİ YİYOR GİYEMEDİĞİMİ GİYİP BENİM YILLARDIR BİRSÜRÜ YOKLUK ÇEKMEME KARŞILIK HAİNLER VATANIMIN TADINI ÇIKARIYORLAR TURLARLA ŞEHİR ŞEHİR GEZİYORLAR BİZ KÖTÜ ŞARTLARDA YAŞARKEN ONLAR MUHTEŞEM DAİRE EV ALIYORLAR EL DEĞMEMİŞ YEŞİLLİKLERDE VİLLA YAPTIRIYORLAR ALLAHRIZASI İÇİN ONLARI DEFETMEK İSTESEK DEFEDERİZ DEYİN RÜYALARIMA GİRİYORLAR PSİKOLOJİM BOZULDU KADINLARI SÜS KEYİF KUAFÖR ÇILDIRICAM YANLIŞSAM YANLIŞ DEYİN LÜTFEN , ALLAH SİZLERDEN RAZI OLSUN SİZLER VE HOCAM OLMASA ZATEN NE YAPARDIK BİLMİYORUM... ALLAH SİZE GÜÇ KUVVET SAĞLIK VERSİN HEP...